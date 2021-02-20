شعار إعلامي سعودي في يوم دوت الخليج الكويتي

أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء بـ«اليوم الوطني الـ60 لدولة الكويت الشقيقة»، الذي يصادف 25 فبراير 2021. ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد. وقد أصدر مركز التواصل الحكومي عددا من الهويات الإعلامية للعديد من المناسبات الوطنية والخليجية، منها شعار مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فضلا عن العديد من الهويات، أبرزها هوية موسم الحج 1442 تحت شعار «بسلام آمين»، وهويتا حملتي التوعية في مواجهة جائحة «كورونا» تحت شعاري «كلنا مسؤول» و«نعود بحذر»، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.



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