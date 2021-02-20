تحرك ليبي لتوحيد أعمال مؤسسات الدولة

كما شدد على السعي لاستمرار التواصل والتعاون الإيجابي مع البعثة بما يخدم مصلحة البلاد. وفي وقت سابق كان الدبيبة قد أكد أنه لن يقبل باختيار وزراء لا يستطيعون الوصول إلى كافة المناطق الليبية. وفي تأكيد إلى مساعيه لعدم إقصاء أي مكون من النسيج الليبي والأطراف السياسية، قال «سنسعى للتواصل بشكل دائم مع أهلنا في كل ربوع ليبيا، وتأكيدًا على ذلك لن أقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في جميع أنحاء ليبيا». ويشار إلى أن رئيس الحكومة الجديدة زار شرق البلاد أمس الجمعة والتقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بحسب ما أفاد مكتبه. ثم غادر طبرق نحو طرابلس لإنهاء مشاورات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن بقية الزيارات شرقاً وجنوباً وغرباً ستجري بعد نيل الثقة من مجلس النواب.
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