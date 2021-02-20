صواريخ على قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد.. وقوات التحالف تردّ

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 10:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 9:28 مساءً

استهدف هجوم صاروخي مساء اليوم السبت قاعدة بلد الجوية شمالي بغداد، مما تسبب بإصابة متعاقد مع الجيش العراقي.

ونقل موقع الحرة عن مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدينالقول إن “الصواريخ سقطت في مناطق فارغة غير مستغلة من قبل القوات الأمنية وتقع ضمن مساحة قاعدة بلد الجوية”.

وأضاف أن طائرة مسيرة تابعة للتحالف الدولي قصفت الموقع الذي أطلقت منه الصواريخ صوب القاعدة.

من جهتها قالت وكالة رويترز إن القصف الصاروخي تسبب بإصابة متعاقد مع الجيش العراقي.

وتأوي القاعدة التي تبعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة العراقية، عسكريين أميركيين، وسبق أن أجلت الولايات المتحدة بعض مستشارييها من القاعدة لأسباب أمنية.

وتقوم شركة “سالي بورت غلوبال” الأمنية، ومقرها ولاية فيرجينيا، بتوفير الأمن لسرب طائرات “أف-16” المكون من 34 طائرة في قاعدة بلد، في حين يقوم مقاولون من شركة “لوكهيد مارتن” بتقديم الدعم الفني والصيانة للطائرات.

لكن هؤلاء انسحبوا من القاعدة في أوائل يناير 2020 بعد تعرضها لهجوم بالصواريخ نفذته ميليشيات موالية لإيران، ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.