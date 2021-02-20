اليمن.. لقاء تشاوري للشخصيات الاجتماعيه بالمديريات الغربية يدعو لاشهار مكون اجتماعي خدماتي للمديريات الغربية

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

عقد عصر اليوم السبت لقاءا تشاوريا لعدد من الشخصيات الاجتماعية من أبناء المناطق والمديريات الغربية للتشاوري في تشكيل وتأسيس وأشهار مكون اجتماعي خدماتي لأبناء المديريات الغربية للمطالبة والمتابعه لتحقيق مطالبها المشروعة المستحقه



وفي اللقاء تبادل الحاضرون الآراء والمقترحات حول المكون الاجتماعي الخدماتي الذي سوف يحقق مطالبهم المشروعة المستحقه كونها مناطق ومديريات لها ثقلها في المجتمع الحضرمي

وأسفر اللقاء عن تكليف الحاضرين للجنة اتصال وتواصل للقاء بأبناء المديريات الغربيه لشرح وتوضيح الفكره لزيادة وتوسيع المشاركه الشعبيه على طريق الوصول لاجتماع موسع لتشكيل اللجنه التحضيرية التي ستتولى مهمة الإعداد للانظمة واللوائح والتحضير لعقد المؤتمر التأسيسي لاشهار المكون واختيار قيادته وأفراده لوائحه وأنظمته وكافه ادبياته

الجدير بالذكر أن المناطق الغربية بمحافظة حضرموت تعد من المناطق والمديريات في تغدية المحافظة بالعديد من المجالات الحياتية