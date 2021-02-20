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رئيسا الجزائر وفرنسا يتفقان على مواصلة التنسيق

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على مواصلة التنسيق بينهما لدفع وتيرة التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات.

 

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الرئيس تبون، تلقى اليوم السبت، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، استعرضا خلالها آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

 

وهذا هو الاتصال الثاني من نوعه بين تبون وماكرون في أقل من شهر والثالث منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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