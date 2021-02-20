جرعة واحدة من «فايزر ـ بيونتيك» تحمي من العدوى بنسبة 85% ودراسات جديدة قد تسمح بتخزينه فـي درجات الحرارة المعتادة

■ الاكتفاء بجرعة واحدة لمصابي كورونا فـي السعودية

■ إجراءات جديدة لدخول غير الكويتيين الكويت

■ الصين تمنح الجزائر 200 ألف جرعة لقاح

■ تونس تحدد فئات الحجر الصحي الإجباري

■ استقالة وزير الصحة الأرجنتيني

■ إيطاليا تحقق فـي وجود ملايين اللقاحات المزيفة

■ المجر أول دولة أوروبية تجيز لقاح «سينوفارم»

■ تركيا تشتري 105 ملايين جرعة لقاحات بحلول أبريل

■ روسيا تسجل لقاحا ثالثا تحت اسم «كوفيفاك»

■ كمبوديا تغلق أجزاء من العاصمة بنوم بنه

نيويورك ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

كشفت دراسة أجريت على الأطقم الطبية في مستشفى إسرائيلي أن الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” المضاد لوباء كورونا فعالة بنسبة 85 بالمئة في الوقاية من الفيروس. وذكر مركز شيبا الطبي، الذي أجرى الدراسة، أن من بين 7214 من أفراد الأطقم الطبية الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح في يناير تراجعت الإصابة بفيروس كورونا المصحوب بأعراض بنسبة 85 بالمئة في غضون ما بين 15 و28 يوما. وظهر أن نسبة الانخفاض الكلية في الإصابات، بما في ذلك الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ويكشفها الفحص، بلغت 75 بالمئة، بحسب “رويترز”. وتأتي هذه الدراسة، التي من المقرر أن تنشر في دورية لانسيت الطبية، بعد يوم من تصريحات باحثين كنديين حثا فيها على إرجاء الجرعة الثانية من لقاح فايزر نظرا لمستوى الحماية المرتفع الذي تكفله الجرعة الأولى، حتى يتم تطعيم أعداد أكبر. وفي المقابل، قالت شركة فايزر إنه لم يجر بعد تقييم نظم تطعيم بديلة باللقاح وإن القرار في أيدي السلطات الصحية. من جهة أخرى قدمت شركة “فايزر” وشريكتها “بيونتيك” بيانات جديدة إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية حول درجة الحرارة اللازمة لتخزين لقاحهما المضاد لكوفيد19 وقالتا إن البيانات قد تسمح بالتخزين في درجات الحرارة المعتادة بأجهزة التبريد والتجميد في الصيدليات. وفي حالة إقرار البيانات الجديدة، فسيؤدي تخفيف الاشتراطات إلى خفض أعباء النقل والتخزين بشكل كبير إذ يتعين حاليا تخزين اللقاح عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يمثل تحديا بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض التي لا تملك البنية التحتية اللازمة للتخزين في درجات حرارة فائقة البرودة. في غضون ذلك كشف أوجور شاهين، مؤسس شركة “بيونتيك” الدوائية الألمانية أن شركته وشريكتها “فايزر” الأميركية عرضتا على جميع الدول الصناعية لقاحهما المشترك المضاد لكورونا بسعر يتراوح بين 15 إلى 30 يورو في صيف 2020. وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية قال شاهين إنه تم حساب نموذج السعر في يوليو الماضي لكل الدول الصناعية التي ستطلب كميات كبيرة من اللقاح. وأضاف:” في الثاني والعشرين من يوليو الماضي وقعنا عقدا مع الولايات المتحدة بناء على المعايير الجديدة وقد أسفر العقد عن سعر 50ر19 دولار، وحصلت كل الدول الصناعية بعد ذلك على نفس السعر”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 111 مليونا و 333 ألفا و461 حالة. خليجيا، أقرت اللجنة الوطنية للأمراض في المملكة العربية السعودية الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، إذ تعد الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق “توكلنا” محصن (متعاف) خلال الأشهر الستة بعد التعافي”. من جهتها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 15 حالة وفاة و 3158 إصابة جديدة بالفيروس . بدورها قالت الكويت إنها ستسمح لغير الكويتيين بدخول أراضيها من خلال إجراءات جديدة اعتبارا من اليوم الأحد، حيث تلزم جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق الكويتية لمدة 14 يوما، أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم إلزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق الكويتية لمدة 7 أيام”. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة. من جهته قال السفير الصيني لدى الجزائر لي ليان خي لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الجزائر ستتسلم في الأيام المقبلة 200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم كهبة من بلاده. بدوره كشف وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، عن الفئات التي يشملها الحجر الصحي الإجباري. وقال مهدي إن إجراء الحجر الصحي الإجباري الذي تفرضه تونس منذ 1 فبراير على جميع الوافدين إلى أراضيها، يشمل أيضا الأشخاص الذين تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة نسمة التونسية. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 448 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى480504.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 1308 حالات وفاة جديدة و51050 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس. في الأرجنتين استقال وزير الصحة جينيس جونزاليس جارسيا بسبب فضيحة قيامه بترتيب معاملات تفضيلية لحصول حلفائه السياسيين على لقاحات ضد كوفيد 19 . في إيطاليا أجرت الشرطة التي تتولى التحقيق في أدوية ولقاحات لكوفيد19 مزيفة، استجوابا لمسؤول بمنطقة فينيتو كان أبلغ عن تلقيه عروضا بنحو 27 مليون جرعة من لقاح فايزر خارج نظام التعاقد الأوروبي. الى ذلك، أصبحت المجر أول دولة بالاتحاد الأوروبي تمنح الموافقة على استخدام اللقاح الصيني “سينوفارم” الصيني وسط جهود من جانب حكومة رئيس الوزراء فيكتور اوربان لإنهاء ما تصفه السلطات ببداية موجة ثالثة من الجائحة. من جهته قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده تسعى لشراء 105 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد19 بحلول نهاية إبريل مضيفا أن أنقرة ستتسلم أيضا نحو 800 ألف جرعة هذا الشهر من اللقاح الذي طورته شركتا “فايزر” و”بيونتيك”. بدوره أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، تسجيل ثالث لقاح روسي مضاد لفيروس كورونا تحت اسم “كوفيفاك”.

آسيويا، أغلقت كمبوديا أجزاء من عاصمتها بنوم بنه وسط تفشي مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس الوزراء هون سين في خطاب ألقاه إنه تم اكتشاف ما لا يقل عن 32 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال عشر ساعات. على صعيد متصل كشفت دراسة أن نصف سكان جنوب إفريقيا البالغ عددهم 59 مليون نسمة قد أصيبوا على ما يبدو بفيروس كورونا المستجد. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الدراسة اعتمدت على أخذ عينات من نحو 5 آلاف متبرع بالدم من أربع مقاطعات في جنوب إفريقيا، في يناير.