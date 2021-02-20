بعد بيان 'النصر'.. النجيفي يرد على العبادي بـ'فيديو'

بغداد - ياسين صفوان - رد محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، على تصريحات رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بنشره فيديو على صفحته في فيس بوك لمؤتمر صحفي يجمعة بنظيره التركي داود اوغلو يتحدث فيه الجانبان عن تعاون عسكري لمواجهة "داعش".

ويوم أمس، وجه القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، خلال مقابلة خاصة عرضتها السومرية، اتهامه لزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، بإدخال القوات التركية إلى العراق.

رد ائتلاف النصر، اليوم السبت، على الاتهام بالقول إن "ادعاء النجيفي بأن العبادي هو مَن أدخل القوات التركية إلى العراق ادعاء باطل ومدفوع الثمن"، مبيناً أن "القوات التركية دخلت العراق منذ زمن النظام السابق، واستمر وجودها بالذات في بعشيقة".