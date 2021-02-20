رئيس بلدية مرسيليا لن يبيع ملعب فيلودروم إلا لنادي المدينة

كان رئيس بلدية مدينة مرسيليا الفرنسية الاشتراكي بونوا بايان واضحاً جداً بشأن هوية المالك المستقبلي لملعب «فيلودروم»، مؤكداً السبت أنه لن يبيعه لأحد سوى لنادي مرسيليا لكرة القدم الذي يعاني أزمة كبيرة، ولا أحد سواه.

وقال بايان في مقابلة نشرتها صحيفة «لا بروفانس»، السبت: «لقد حددت هوية المشتري. سيكون أولمبيك مرسيليا، عندما تتحسن الأمور. لن أبيع الملعب للخطوط الجوية القطرية أو بانزاني (ماركة معكرونة فرنسية). لا يمكن أن ينتمي الملعب سوى للمدينة أو أولمبيك مرسيليا».

وأعلن في بداية فبراير عن نيته بيع المنشآت التي تكلف دافعي الضرائب في مرسيليا الكثير من المال في وقت تعاني المدينة وضعاً مالياً كارثياً مع ديون تزيد على مليار ونصف يورو.

وأشار بايان، بشكل عابر في حديثه للصحيفة إلى أنه سيلتقي في الأيام المقبلة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون للبحث في هذا الموضوع، مضيفاً: ستة ملايين في العام تنفق بشكل غير لائق.

وتوجه بايان، إلى رئيس نادي مرسيليا جاك هنري إيرود الذي دخل في صراع مفتوح مع أنصار الفريق، قائلاً: «ليتوقف عن صب الزيت على النار وليتحمل المسؤولية».

وطالبت، الجمعة، المجموعات الست من مشجعي النادي برحيل إيرود لأن الانفصال معه واضح ونهائي بالنسبة لهم.

وتم افتتاح الملعب في 1937 مع مضمار للدراجات، وتم تجديده وتسليمه في أكتوبر 2014 ليصبح «فيلودروم» ثاني أكبر ملعب في فرنسا (67,394 متفرجاً). وقد كلفت الأعمال التي تضمنت تركيب سقف، 268 مليون يورو.

وحين كان في المعارضة، شجب بايان الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي بدأتها البلدية اليمينية مع كونسورتيوم «أريما» لتجديد الملعب، منتقداً التكلفة الإضافية الكبيرة المرتبطة بتكاليف مالية باهظة.

من ناحية الإيرادات، قدرت غرفة الحسابات الإقليمية في تقرير لاذع بأن الإيجار الذي يدفعه أولمبيك مرسيليا للمدينة كان منخفضاً جداً.