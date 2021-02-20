شكرا لقرائتكم خبر عن كليبرز يوقف سلسلة انتصارات يوتا جاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعافى كواهي لينارد من إصابة في ساقه وسجل 29 نقطة ليقود لوس أنجلوس كليبرز إلى ثأر سريع من الخسارة أمام يوتا جاز متصدر المنطقة الغربية، الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ومع عودة لينارد وأيضاً النجم الآخر بول جورج من الإصابة، تخطى كليبرز ضيفه يوتا 116-113 بعد يومين من خسارته على الملعب عينه 96-114، ليوقف سلسلة جميلة من تسعة انتصارات لجاز.

وغاب لينارد، حامل اللقب سابقاً مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز، ثلاث مباريات لإصابة في ساقه، فيما غاب جورج عن سبع مباريات لإصابة في إبهامه.

ووجد جاز عدة طرق لتخطي منافسيه والتربع على صدارة الدوري مع 24 فوزاً، لكن كليبرز تفوق بالمتابعات الدفاعية والهجومية (45-38).

نجح خمسة من لاعبي ثالث المنطقة الغربية بتسجيل عشر نقاط أو أكثر، فأضاف باتريك بيفرلي 19، جورج 15، والبديلان لو وليامس 19 وماركيس موريس جونيور 17.

ولدى يوتا الذي مني بخسارته الثانية فقط في آخر 22 مباراة، حاول دونوفان ميتشل كالعادة حمل فريقه، لكن نقاطه الـ35 (بينها 4 ثلاثيات) لم تكن كافية إلى 23 من الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش.