شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» بنجاح كبير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اختتمت اليوم السبت فعاليات الدورة الحالية من «مهرجان الشيخ زايد» في منطقة الوثبة بأبوظبي التي استمرت لمدة ثلاثة أشهر من 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2020 وحتى 20 فبراير / شباط 2021، والذي أقيم في أجواء صحية آمنة تضمن سلامة الزوار والمشاركين، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشرع المهرجان أبوابه على مدى ثلاثة أشهر كاملة وشهد إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بفعاليات هذا الحدث الثقافي الترفيهي التعليمي العالمي الكبير، وخوض تجارب تفاعلية ممتعة للتعرف إلى مختلف الحضارات عبر الأجنحة والمشاركات التي استعرضت جوانب متعددة من الثقافات والموروث الشعبي لعشرات الدول الخليجية والعربية والعالمية.

ورسخ «مهرجان الشيخ زايد» مكانته العالمية كملتقى للحضارات وتلاقي الثقافات، وسط تناغم رائع بين الدول المشاركة عبر أجنحتها وما عرضت من منتجات.

واستمتع الزوار بآلاف الفعاليات الفنية والمسرحية والاستعراضية والفلكلورية المتنوعة التي قدمتها عشرات الفرق المحلية والخليجية والعربية والعالمية، ومئات الفعاليات التي تم تخصيصها للأطفال ضمن مدينة الملاهي العالمية ومنطقة عالم الأطفال «كيدز نيشن»، بالإضافة إلى الورش التفاعلية المخصصة للأطفال ومناطق الألعاب المثيرة والشيقة، والمسابقات والسحوبات والهدايا القيمة.

دعم ورعاية

وتقدم الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ «مهرجان الشيخ زايد»، بالشكر إلى صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على دعم سموهما المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد على متابعة سموه الحثيثة للمهرجان.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أن النجاح اللافت والمتميز الذي أحدثته الدورة الحالية من المهرجان في ظل جائحة كورونا، هو خير دليل على إمكانيات دولة الإمارات وقدرتها على تحويل المحن إلى منح، ضاربة للعالم أجمع مثالاً يحتذى في كيفية التعامل مع التحديات والمستجدات، وخلق متنفسات تثقيفية ترفيهية تسهم في إسعاد أفراد المجتمع، ضمن بيئة صحية آمنة تحفظ سلامة الجميع.

منصة عالمية

من جانبه، أشاد حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«مهرجان الشيخ زايد»، باهتمام القيادة الرشيدة بدعم ورعاية المهرجان، وما لذلك من أثر كبير في تطوره وترسيخ مكانته العالمية.