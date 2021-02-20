شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الابتكار موعد سنوي مع أجندة المستقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، نحرص على المشاركة في «أسبوع الابتكار» الحدث الوطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، والذي ينطلق هذه السنة تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021»، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات من الدول المُلهمة والمحفزة التي تشجع على الابتكار، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى تشجيع تبني الابتكار نهجاً للعمل وثقافة مجتمعية.

وأشار المنصوري، إلى أن أسبوع الابتكار يمثل موعداً سنوياً مع أجندة المستقبل لجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع، مؤكداً أن شهر الإمارات للابتكار يجسد توجهات قيادة دولة الإمارات لبناء مجتمع معرفي يقوده المبتكرون ذوو الرؤى المستقبلية، لتعزيز مسيرة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها العالمية.