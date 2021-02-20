شكرا لقرائتكم خبر عن 20 جهة و82 فعالية في رأس الخيمة خلال «الإمارات تبتكر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أعلنت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة مشاركة 20 جهة حكومية وشبه حكوميه محلية في الإمارة في فعاليات (الإمارات تبتكر 2021) من الحادي والعشرين حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري بينها شريكان إعلاميان هما المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة وهيئة إذاعة رأس الخيمة.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي أن نسبة عالية من الفعاليات الابتكارية في دورة 2021 في الإمارة تنظم «افتراضيا»، عن بعد، بجانب فعاليات تحتضنها الدوائر والمؤسسات المشاركة في مقارها وسط سلسلة من التدابير الوقائية المشددة.

وقال د. محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي: إن فعاليات «الإمارات تبتكر» في الإمارة تتضمن 82 فعالية متنوعة، من أبرزها مسابقة لأفضل تطبيق ذكي خاص برأس الخيمة وأخرى لأجمل صور رقمية للإمارة تطلقهما الحكومة الإلكترونية، و«شجرة الابتكار» وهو رابط إلكتروني مبتكر يوثق الأفكار والابتكارات تطلقه البلدية، ومؤتمر الابتكار من تنظيم هيئة المواصلات، التي تطلق أيضا نظاما لرصد سلوكيات السائقين، و«فيديو الخيال»، الذي يضع تصورا مستقبليا لدائرة الموارد البشرية عام 2071، وورش مهنية ابتكارية تنظمها دائرة التنمية الاقتصادية.

وتتضمن الفعاليات وفقاً للدكتور محمد خليفة إطلاق كتيب إلكتروني لدائرة الجمارك، ومعرض ابتكاري لعرض أنظمة العمل المبتكرة بدائرتي النيابة العامة والمحاكم، وجائزة الابتكار في الطيران لدائرة الطيران المدني، وعرض تراثي مبتكر لدائرة الآثار، ومبادرة «مرايا الإمارات» لإعادة التدوير تطلقها هيئة حماية البيئة، وعرض مشاريع مبتكرة للطلبة وفصول افتراضية ذكية لثانوية التكنولوجيا،

وأضاف أن الفعاليات تشتمل أيضا على مختبر الابتكار الاجتماعي لجمعية الإمارات، ومهرجان الابتكار من جانب دائرة الخدمات، وإطلاق تقنية الإضاءة الذكية وأنظمة لكشف «النعاس» لدى السائقين من قبل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وفعالية بعنوان «الابتكار بأبعاد جديدة ومهارات متجددة» في غرفة التجارة، ومنتدى الابتكار وريادة الأعمال لكليات التقنية.