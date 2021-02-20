شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات غير مسبوقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات، عن مبادرات تنظيمية جديدة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي ينطلق الاثنين، حيث يواجه بني ياس فريق شباب الأهلي باستاد الشارقة في الساعة الخامسة والنصف، ويلتقي نادي الشارقة مع نادي النصر باستاد راشد الساعة الثامنة والنصف.

وقال ابن درويش إن مباراتي الدور نصف النهائي ستشهد فعاليات تنظيمية مبتكرة وجديدة منها إتاحة الفرصة لجماهير الأندية بتشجيع ومؤازرة لاعبيها بشكل مباشر من خلال وضع شاشات عملاقة في المدرجات تظهر مدى تفاعل المشجعين مع أحداث المباراة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص اتحاد الكرة على إضافة نوع من الإثارة والتشويق.

وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي التابعة لاتحاد الكرة ( تويتر - انستجرام - يوتيوب ) ستشهد كذلك تفاعلاً مع المتابعين من خلال مسابقة التوقعات ونقل مباشر لأحداث كل مباراة.