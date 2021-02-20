شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن عودة أرض أكتوبر لنقابة الصحفيين بعد سحبها مرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، عن إنهاء أزمة أرض أكتوبر، قائلا:" بعد 15 عاما من تخصيصها لنقابة الصحفيين في عام 2006 وإلغاء تخصيصها للنقابة مرتين، أنهينا هذه الأزمة الكبيرة وعادت الأرض لنا وتم استلامها وصدر قرار تخصيصها لنقابتنا نهائيا ووضعت لافتتنا عليها وجاري إنهاء إجراءات التعاقد لطرحها للمشاركة على عدد كبير من الشركات التي تقدمت بعروض، وسيجري البت فيها طبقا لأحكام القانون وبإشراف الجهات الرقابية المختصة".

وأضاف ضياء رشوان أنه تم دفع 47 مليون جنيه المقدم المطلوب لتخصيص الأرض وتوقيع 10 شيكات بباقي ثمن الأرض على 5 سنوات، وهو الثمن الذي تضاعف عدة مرات بسبب عدم سداد ما هو مستحق علينا منذ تخصيصها وسحبها مرتين، متابعا :"ولكن من حسن الحظ أن السعر الجديد الذي اشترينا به كان معقولا بالنسبة لسعر السوق، وقد زاد كثيرا في السوق وهو ما سيتم محاسبة أي شريك لنا في بناء المدينة وسيرفع حصتنا كثيرا".