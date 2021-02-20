دعوى جديدة.. محكمة روسية تدين أليكسي نافالني بتهمة “التشهير”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 فبراير 2021 09:17 مساءً - منذ ساعتين

دانت محكمة روسية، السبت، زعيم المعارضة ، أليكسي نافالني، بتهمة “التشهير” بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية بعد ساعات على تثبيت حكم بسجنه سنتين ونصف السنة في قضية أخرى.

وقالت القاضية فيرا أكيموفا خلال النطق بقرارها “نافالني ارتكب هذا الجرم”، ويعلن الحكم الصادر في حقه في نهاية الجلسة.

وطلبت النيابة العامة فرض غرامة على نافالني قدرها 950 ألف روبل (10,600 يورو تقريبا) على أن يحول حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في حق المعارض إلى حكم نافذ.

ولدى عودته إلى روسيا في يناير الماضي بعد تمضيته فترة للعلاج في ألمانيا إثر تعرضه لتسمم، يتهم الكرملين بتنفيذه، أوقف نافالني عند وصوله إلى المطار وحكم عليه في الثاني من فبراير الحالي بالسجن عامين وثمانية أشهر، واستندت المحكمة في هذا الحكم إلى حكم سابق بالسجن بحقه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال يعود تاريخه إلى العام 2014، بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية.

ويندد نافالني الذي أدى اعتقاله في يناير إلى ثلاثة أيام من التظاهرات قمعتها الشرطة، بدعاوى قضائية مفبركة وخلال الجلسات السابقة كان يتحدى المحكمة بشكل مستمر.