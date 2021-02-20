التوزيع الجغرافي للإصابات الـ444 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ444 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 259 حالة جديدة، منها 200 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

بجهة الشمال سجلت 48 حالة، منها 13 حالة بطنجة.

وسجلت بجهة الرباط سلا القنيطرة 40 حالة، منها 13 بالخيرات تمارة.

وسجلت بجهة الشرق، 32 حالة، منها 13 حالة ببركان.

وبجهة سوس ماسة 22 حالة، ثم 12 بجهة الداخلة وادي الذهب، و10 حالات بجهة مراكش آسفي، و9 حالات ببني ملال خنيفرة، و5 حالات بجهة كلميم واد نون، وبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 4 حالات، وحالتين بجهة فاس مكناس، وبجهة درعة تافلالت سجلت حالة واحدة.

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