عاجل.. "ظبي سات" الإماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

تم بنجاح، السبت، إطلاق القمر الصناعي الإماراتي المصغر "ظبي سات" إل محطة الفضاء الدولية.



وتم بنجاح إطلاق المركبة الفضائية "سيجنوس NG-15 " من محطة الإطلاق والوبس في ولاية فيرجينا الأمريكية، إلى محطة الفضاء الدولية، السبت، حاملة القمر الصناعي المصغر Dhabi Sat الذي تم تصنيعه وتطويره على أيدي 27 من طلاب برنامج الدراسات العليا في مختبر الياه سات للفضاء بجامعة خليفة الإماراتية وبدعم من شركة الياه سات ووكالة الإمارات للفضاء وشركة نورثروب جرومان.

و"ظبي سات" مزوّد بكاميرا 12 ميجا بيكسل عالية الدقة.

وهو القمر الصناعي الثاني الذي تم تصنيعه وتطويره من قبل طلاب جامعة خليفة بعد إطلاق القمر الصناعي المصغر “MySat-1” في سنة 2019.

كما يعمل "ظبي سات" باستخدام برمجية مخصصة قادرة على تنفيذ مناورات نظام تحديد الاتجاه والتحكم به (ADCS) باستخدام خوارزميات مختلفة لتقدير وحساب وتنفيذ التعليمات الضرورية لتحريك القمر الصناعي.

وتساهم خورازميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم في تعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الصناعي و زمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى، فيما يحتاج "ظبي سات" لمقدار طاقة أقل بكثير من نظرائه لتحقيق الاتجاهات المستهدفة وفي حال نجح بذلك ستشكل تلك الخوارزميات مرجعاً معتمداً يمكن الاستعانة به في مجال مهمات الأقمار الصناعية مستقبلاً.

وتكمن المهمة الرئيسة للقمر الصناعي في توفير الفرصة للطلاب لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم وتحديد الاتجاهات وتوظيفها واختبارها حيث تم العمل على هذا المشروع في مختبر الياه سات للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار، حيث يسعى "ظبي سات" إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة.