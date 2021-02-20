لتأمين اللقاحات للدول الفقيرة.. مجموعة السبع تتعهد بـ7.5 مليارات دولار

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

اتفق قادة مجموعة الدول السبع الجمعة على تكثيف التعاون للاستجابة لوباء كورونا وزيادة التعهدات المالية لإطلاق اللقاحات في دول العالم الأكثر فقراً إلى 7.5 مليارات دولار.



وجاء في بيان مشترك صدر عن المجموعة التي تضم بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة" " مع زيادة التعهدات المالية بأكثر من 4 مليارات دولار إلى آكت-أيه مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا، بات مجموع الدعم من مجموعة الدول السبع 7.5 مليارات دولار".