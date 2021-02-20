العراق.. 13 وفاة و3273 إصابة جديدة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق السبت، تسجيل 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض، إلى جانب 13 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وأوضح بيان للوزارة أنه تم تسجيل 1978 حالة شفاء من المصابين بالمرض.

وأشار بيان وزارة الصحة والبيئة العراقية إلى استمرار تصاعد الإصابات بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى تسجيل إصابات شديدة بين الأطفال والأعمار الشابة، وهو مؤشر على سرعة انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية