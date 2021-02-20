شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي،اليوم، دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي.



وجرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش مشاركة الوزير الروسي في معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 اللذين تنطلق فعالياتهما غدا الأحد- بحث العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية والتجارية وأهمية تطويرها وتعزيزها انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الذي تجمع بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء بحث المشاركة الروسية في معرض "آيدكس 2021" وتنظيم دولة الإمارات للدورة الخامسة عشرة من هذا الحدث العالمي رغم الظروف الاستثنائية التي تؤثر في العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدا على أهمية انعقاد "آيدكس 2021" بمشاركة واسعة للعديد من دول العالم ودوره في دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي لاسيما الاقتصادي من الجائحة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة دينيس مانتوروف مؤكدا أن دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية ومتينة ومتطورة.

كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات وبدعم ورعاية من قيادتها الرشيدةعلى تعزيز هذه العلاقات واستثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد دينيس مانتوروف بالتطور المستمر في العلاقات بين البلدين الصديقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.

كما أشاد بتنظيم دولة الإمارات لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين.

حضر اللقاء الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية .

وتنطلق غدا الأحد، فعاليات الدورة الـ15 من معرضي "آيدكس ونافدكس 2021"، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة أكثر من 900 عارض.

ويأتي هذا الحدث العالمي تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسط حضور أكثر من 900 عارض من 60 دولة، و35 جناحا، حيث تمثل الشركات الوطنية 16% والشركات الدولية 84% مع مشاركة خمس دول للمرة الأولى و110 وفود دولية.

وهناك ثلاثة آلاف شركة و576 علامة تجارية و25 وكالة من روسيا بدولة الإمارات.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 14.1 مليار دولار خلال 5 سنوات؛ حيث توجد أكثر من 3 آلاف شركة روسية تعمل حاليا في الإمارات، في مختلف المجالات منها العقارات والتجارة والتصنيع والاتصالات.