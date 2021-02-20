التربية النيابية توصي بحلول 'واقعية' لإكمال المناهج الدراسية

بغداد - ياسين صفوان - اوصت لجنة التربية النيابية، اليوم السبت، بحلول وصفتها بـ"الواقعية" لإكمال المناهج الدراسية.



وقال رئيس اللجنة قصي محسن الياسري في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اللجنة مع أي قرار يهدف للمحافظة على حياة الطلبة والكوادر التعليمية كافة".

وأضاف، أن "اللجنة بتواصل مستمر مع وزارة التربية بشأن العام الدراسي الحالي وما يواجهه التلاميذ والطلبة من صعوبة بإكمال مواد المنهج، نتيجة توقف الدوام الحضوري بعد ازدياد عدد الاصابات بفيروس كورونا".

وأشار الى أن "اللجنة ترى أن الطلبة فقدوا الكثير من المواد الدراسية المهمة في العام الماضي، بسبب توقف الدوام على الرغم من حاجتهم لتلك المواد في المراحل المتقدمة، ولا يمكن أن يكون العالم الجاري بنفس آلية العمل للسنة السابقة".

وتابع، أن "اللجنة طالبت وزارة التربية بإيجاد حلول واقعية وبدائل حقيقية، تحافظ على رصانة التعليم وتختلف عن العام الماضي خصوصا للصفوف الاولية والمراحل المنتهية"، مبينا أنه "لا يمكن أن تبنى نتيجة عام دراسي كامل على نسبة أقل من 20% من مواد المنهج".