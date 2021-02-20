انت الان تتابع خبر حالة وفاة واحدة.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 632 منها 142 اصابة من المشتبه بهم و 490 من التحري موزعة كالآتي:
أبو دشير---------------- 23 البياع-------------------16
التاجي -----------------24
الحرية------------------34
الخطيب-----------------3
الدورة------------------50
الدولعي-----------------6
الرحمانية----------------4
السيدية -----------------15
الشعلة-----------------43
الصالحية ----------------3
الطارمية----------------27
الطوبجي----------------5
العامرية ----------------20
العطيفية----------------6
العلاوي-----------------3
الغزالية -----------------29
القادسية -----------------6
الكاظمية ----------------38
اللطيفية -----------------6
المحمودية--------------48
المنصور----------------- 15
المواصلات---------------4
اليرموك -----------------20
اليوسفية -----------------4
جكوك-------------------6
حي الجامعة-------------- 24
حي الجهاد---------------35
حي الخضراء --------------18
حي العامل---------------30
حي العدل---------------- 14
كرادة مريم----------------3
سكنة جانب الرصافة --------6
أبو دشير---------------- 23
ابو غريب ---------------24
الإسكان------------------2
الاعلام------------------18
التاجي -----------------24
الحرية------------------34
الخطيب-----------------3
الدورة------------------50
الدولعي-----------------6
الرحمانية----------------4
السيدية -----------------15
الشعلة-----------------43
الصالحية ----------------3
الطارمية----------------27
الطوبجي----------------5
العامرية ----------------20
العطيفية----------------6
العلاوي-----------------3
الغزالية -----------------29
القادسية -----------------6
الكاظمية ----------------38
اللطيفية -----------------6
المحمودية--------------48
المنصور----------------- 15
المواصلات---------------4
اليرموك -----------------20
اليوسفية -----------------4
جكوك-------------------6
حي الجامعة-------------- 24
حي الجهاد---------------35
حي الخضراء --------------18
حي العامل---------------30
حي العدل---------------- 14
كرادة مريم----------------3
سكنة جانب الرصافة --------6
الشفاء: 500.. الوفيات: 1