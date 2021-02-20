انت الان تتابع خبر حالة وفاة واحدة.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل اصابات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 632 منها 142 اصابة من المشتبه بهم و 490 من التحري موزعة كالآتي:

أبو دشير---------------- 23

ابو غريب ---------------24

الإسكان------------------2

الاعلام------------------18



البياع-------------------16التاجي -----------------24الحرية------------------34الخطيب-----------------3الدورة------------------50الدولعي-----------------6الرحمانية----------------4السيدية -----------------15الشعلة-----------------43الصالحية ----------------3الطارمية----------------27الطوبجي----------------5العامرية ----------------20العطيفية----------------6العلاوي-----------------3الغزالية -----------------29القادسية -----------------6الكاظمية ----------------38اللطيفية -----------------6المحمودية--------------48المنصور----------------- 15المواصلات---------------4اليرموك -----------------20اليوسفية -----------------4جكوك-------------------6حي الجامعة-------------- 24حي الجهاد---------------35حي الخضراء --------------18حي العامل---------------30حي العدل---------------- 14كرادة مريم----------------3سكنة جانب الرصافة --------6

الشفاء: 500.. الوفيات: 1