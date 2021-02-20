غموض بموقف إيفانكا من انتخابات "الشيوخ" الأمريكي المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يزال مستقبل إيفانكا ترامب السياسي غامضا، بعد إعلان مقربين منها عدم ترشحها لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2022.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مقربين من إيفانكا أن ابنة الرئيس الأمريكي السابق، لن تخوض معركة انتخابية ضد السيناتور ماركو روبيو.



وفي الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، تزايدت التكهنات بشأن سعى ابنته الكبرى إيفانكا، للترشح على مستوى فلوريدا، حيث انتقلت هي وعائلتها للاستقرار فيها بشكل دائم.

وأكد شخص مقرب من ابنة الرئيس الأمريكي السابق أيضاً، رفض الإفصاح عن هويته، أن إيفانكا لا تفكر جديا في الترشح لمجلس الشيوخ.



وثارت التكهنات حول نية إيفكانا ترامب الترشح لمقعد مجلس الشيوخ حينما أعلنت زوجة شقيقها، لارا ترامب، أنها تفكر في الترشح عن ولايتها نورث كارولينا، لكن أشخاص مقربون من العائلة قالوا إنه من غير المرجح أن تترشح لارا ترامب.



وفي ديسمبر/ كانون أول، ذكر موقع بيدج سكس (الصفحة السادسة) أن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس السابق، اشتريا أرضا تبلغ قيمتها 30 مليون دولار لبناء منزل في إنديان كريك فيلدج، وهي جزيرة في شمال ميامي بيتش معروفة بأنها أحد الأماكن الأغلى في البلاد.