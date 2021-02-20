مناورات مصرية إسبانية مشتركة بالبحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والإسبانية، اليوم السبت، تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

ووفقًا لبيان المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فإن "التدريب البحري المشترك تم فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، حيث نُفذ التدريب بإشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الأسبانية (ESPS Reina Sofia)".

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحرى، وتشكيلات الإبحار المختلفة والتى أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان.

كما تم تنفيذ تمارين المواصلات الليلية ، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.

ويُعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة بالإشتراك مع القوات البحرية الأسبانية، والتى تتمتع بخبرات عميقة فى هذه المجالات، مما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة فى توطيد العلاقات الثنائية (المصرية/الأسبانية) وتعزيز آفاق التعاون العسكرى بين البلدين مما يساهم بشكلٍ فعال فى حفظ الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة، حسب بيان المتحدث.

