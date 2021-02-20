إصابة شخصين جراء استهداف قاعد جوية عراقية بـ3 صواريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقطت 3 صواريخ كاتيوشا، مساء السبت، على مقر سابق لشركة أمريكية بداخل قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين شمال بغداد، مما أدى لإصابة شخصين.

وقال مصدر أمني لـ ”الخليج 365”، إن "ثلاثة صواريخ سقطت على المقر السابق لشركة سالي بورتر الأمريكية داخل قاعدة بلد الجوية".



وأضاف المصدر، أن " الأنباء الأولية تشير لإصابة شخصين أحدهما عراقي، والآخر متعاقد مع الجيش دون تحديد جنسيته".

وتضم قاعدة بلد الجوية، جنوداً لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، كما تضم طائرات "إف 16" عراقية.

وتعد قاعدة بلد الجوية (قاعدة البكر الجوية سابقا) أكبر قاعدة في العراق، وتبعد 64 كم شمال بغداد، ويعود إنشائها إلى منتصف الثمانينيات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل عنصرين في تنظيم داعش، بضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات التحالف الدولي ضربة جوية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية".

وتأتي الهجمات بعد يومين من اعتزام حلف الناتو زيادة أعداده في العراق إلى ثمانية أضعاف.

وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبيرغ، الخميس، في ختام اليوم الثاني من اجتماع وزراء دفاع "الناتو" المنعقد في بروكسل، إن القرار يقضي بزيادة عدد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق من 500 حتى أربعة آلاف شخصا.

والأسبوع الماضي، وقع استهداف مماثل، بعد تعرض قاعدة الحرير العسكرية ومطار أربيل في إقليم كردستان إلى وابل من الصواريخ، وتبنى الهجوم فصيل يسمى "سرايا أولياء الدم" تابع لإيران.