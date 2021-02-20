أزمة نافالني.. حكم جديد بحق معارض بوتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت محكمة روسية، السبت، المعارض أليكسي نافالني بتهمة "التشهير" بمقاتل سابق، بعد ساعات على صدور حكم بسجنه سنتين ونصف في قضية أخرى.

وقالت القاضية فيرا أكيموفا خلال النطق بقرارها "نافالني ارتكب هذا الجرم"، ويعلن الحكم الصادر في حقه نهاية الجلسة.



وطلبت النيابة العامة فرض غرامة على نافالني قدرها 950 ألف روبل (10,600 يورو تقريبا) على أن يحول حكم بالسجن مع وقف التنفيذ في حق المعارض إلى حكم نافذ.

وأيدت محكمة روسية في وقت سابق، الحكم الصادر بحق نافالني بالسجن بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن القاضي الذي ترأس الجلسة ديمتري بالاشوف خفّض قليلاً مدة الحكم بشهر ونصف الشهر، بحق المعارض نافالني الذي سيتعين عليه تنفيذ عقوبة بالسجن لعامين ونصف العام.

وكانت متحدثة باسم محكمة موسكو أوليانا سولوبوفا قد قالت إن إدارة السجون سيكون لديها خيار نقل المعارض إلى أحد معسكرات العمل القسري الكثيرة في روسيا، في حال تم تثبيت الحكم الصادر في 2 فبراير/شباط.

وأضافت المتحدثة، أنه: "عموماً، إذا أكد الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى، يُعتبر هذا القرار سارياً ونافذاً".

واعتقل نافالني في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بعد عودته من ألمانيا، حيث كان يتعافى من حالة تسمم مفترضة بغاز أعصاب أثار موجة من الحرب الكلامية بين روسيا والغرب الذي حمّل موسكو المسؤولية وهو ما نفته الأخيرة مرارا وتكرارا.