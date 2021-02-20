شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. "ظبي سات" الإماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تم بنجاح، السبت، إطلاق القمر الصناعي الإماراتي المصغر "ظبي سات" إل محطة الفضاء الدولية.



كما تم إطلاق المركبة الفضائية "سيجنوس NG-15 " من محطة الإطلاق والوبس في ولاية فيرجينا الأمريكية، إلى محطة الفضاء الدولية، السبت، حاملة القمر الصناعي المصغر Dhabi Sat الذي تم تصنيعه وتطويره على أيدي 27 من طلاب برنامج الدراسات العليا في مختبر الياه سات للفضاء بجامعة خليفة الإماراتية وبدعم من شركة الياه سات ووكالة الإمارات للفضاء وشركة نورثروب جرومان.