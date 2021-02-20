اخبار العالم

القضاء الروسي يدين نافالني بتهمة التشهير

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القضاء الروسي يدين نافالني بتهمة التشهير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن محكمة روسية أدانت معارض الكرملين أليكسي نافالني، اليوم السبت، بالتشهير بأحد قدامى المحاربين في قضية يقول إن السلطات استغلتها لتشويه سمعته.

وقضت المحكمة بتغريم نافالني 850 ألف روبل (11 ألف دولار).

واتهمت السلطات نافالني بالتشهير بالمحارب القديم، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، لظهوره في مقطع فيديو دعائي أيد إصلاحات دستورية في العام الماضي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا