شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القضاء الروسي يدين نافالني بتهمة التشهير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وكالة إنترفاكس للأنباء إن محكمة روسية أدانت معارض الكرملين أليكسي نافالني، اليوم السبت، بالتشهير بأحد قدامى المحاربين في قضية يقول إن السلطات استغلتها لتشويه سمعته.



وقضت المحكمة بتغريم نافالني 850 ألف روبل (11 ألف دولار).

واتهمت السلطات نافالني بالتشهير بالمحارب القديم، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، لظهوره في مقطع فيديو دعائي أيد إصلاحات دستورية في العام الماضي.