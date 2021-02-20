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لتأمين اللقاحات للدول الفقيرة.. مجموعة السبع تتعهد بـ7.5 مليارات دولار

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اتفق قادة مجموعة الدول السبع الجمعة على تكثيف التعاون للاستجابة لوباء وزيادة التعهدات المالية لإطلاق اللقاحات في دول العالم الأكثر فقراً إلى 7.5 مليارات دولار.

وجاء في بيان مشترك صدر عن المجموعة التي تضم بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة" " مع زيادة التعهدات المالية بأكثر من 4 مليارات دولار إلى آكت-أيه مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كورونا، بات مجموع الدعم من مجموعة الدول السبع 7.5 مليارات دولار".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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