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العراق.. 13 وفاة و3273 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق السبت، تسجيل 3273 إصابة جديدة بفيروس المستجد المسبب لمرض، إلى جانب 13 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح بيان للوزارة أنه تم تسجيل 1978 حالة شفاء من المصابين بالمرض.

وأشار بيان وزارة الصحة والبيئة العراقية إلى استمرار تصاعد الإصابات بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى تسجيل إصابات شديدة بين الأطفال والأعمار الشابة، وهو مؤشر على سرعة انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس، محذراً من التهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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