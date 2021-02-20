وزير الصحة الإيراني يتهم العراقيون بنشر فيروس كورونا المتحور في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

الخليج 365- متابعات

اعتبر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن القادمين من العراق تسببوا بتفشي السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في البلاد.



وقال نمكي: ”للأسف نشهد تفشي فيروس كورونا البريطاني المتحور بشدة في محافظة خوزستان جنوب إيران؛ بسبب العراقيين القادمين إلى البلاد، لذا تم إغلاق الحدود الإيرانية أمام العراقيين“.

وأضاف: ”في محافظة خوزستان انخفض التقيد بالبروتوكولات الصحية المتعلق بكورونا إلى أقل من 10٪“.

وقال المشرف العام على جامعة الأهواز للعلوم الطبية، جندي شابور: ”أسرة العناية المركزة في محافظة خوزستان مشغولة بنسبة 100٪.. قد نعاني من نقص الخدمات الطبية“.

وأضاف شابور: ”بالنظر إلى الوضع الخطير خاصة في جنوب خوزستان بسبب تفشي فيروس كورونا البريطاني، يجب على الناس تجنب السفر غير الضروري“.

وتابع في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية تسنيم: ”انتشار الفيروس المتحور من 50 إلى 70٪ ومدى فتكه أعلى بنسبة 50٪ من سلالة ووهان الصينية“.

وأعلنت السلطات في محافظة خوزستان إغلاق منفذي شلامجة والشيب مع المحافظات الواقعة جنوب العراق، بدءاً من يوم أمس الجمعة لمدة أسبوع.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا مع تسجيل 7922 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في إفادة صحفية، أن ”عدد الوفيات ارتفع إلى 59 ألفا و409 حالات وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونا و337 ألفا و877 حالة إصابة“، مشيرة إلى وجود 3677 حالة إصابة في وضعية حرجة للغاية.

وفي 19 من فبراير/شباط 2020، أعلنت السلطات الإيرانية ظهور فيروس كورونا بمدينة قم وسط البلاد، بعد تسجيل أول حالتي وفاة، وبعد ذلك تفشى الفيروس في عموم البلاد.