إيران تعلن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت إيران، اليوم السبت، وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، وذلك بدءا من الثلاثاء المقبل.



وقال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن عمل طهران بهذا البروتوكول الإضافي سيتوقف، لافتا إلى أن المباحثات مع مدير الوكالة الدولية التعاون بعد ذلك وتفتيش المنشآت النووية الإيرانية ستكون وفق معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

ولفت صالحي، بحسب تصريحات صحفية، إلى عدم جدوى تسريب معلومات سرية حول نشاط طهران النووي إلى وسائل الإعلام، داعيا الوكالة الدولية إلى التصرف بحيادية ومهنية وعدم تسريب تقارير سرية، بحسب زعمه.

وكشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، عن أن إيران بدأت العمل على خط تجميع لإنتاج مادة أساسية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية.

وأكدت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن أجهزة الطرد المركزي من طراز 2إم-آي.آر وسيتم تركيبها في محطة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز، مما سيزيد من انتهاك الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية في تقرير للدول الأعضاء "لمحت إيران إلى أنها تخطط لتركيب سلسلتين إضافيتين من 174 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-2m في محطة تخصيب الوقود لتخصيب يورانيوم-235 إلى درجة نقاء تصل إلى 5 %.

ويؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2m المقرر تركيبها أو التي يتم تركيبها أو التي تعمل بالفعل في المنشأة إلى 6.