لجنة مكلفة بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا بتونس تعلن تسجيل إصابتين بسلالة جديدة من الفيروس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت لجنة مكلفة بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في تونس، السبت، تسجيل إصابتين بسلالة جديدة من الفيروس.



وقال مدير معهد باستور في تونس وعضو اللجنة الهاشمي الوزير في مؤتمر صحفي، إن الإصابتين تم رصدهما في ضواحي العاصمة، بجهة المرسى وباردو.

وأوضح مدير الصحة العمومية، فيصل بن صالح، أن السلالة الجديدة خاصة بتونس، لكنها تحمل بعض خصائص الفيروس المتحور في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

وتابع بن صالح قائلا: "لا تأثير للسلالة الجديدة على تفشي الوباء أو حدة الفيروس".

وبعد موجة ثانية كاسحة من تفشي فيروس كورونا، بدأت أعداد المصابين يوميا بالتراجع إلى نحو النصف منذ أكثر من أسبوع مع أعداد أقل للوفيات.

وأصيب نحو 226 ألفا و740 شخصا بالفيروس، فيما توفي 7719 شخصا منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل نحو عام، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية، الجمعة.

وتفرض تونس حجرا صحيا جزئيا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويستمر حتى 7 مارس/آذار المقبل، بينما توقعت وزارة الصحة بدء حملة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بداية شهر مارس/آذار المقبل.