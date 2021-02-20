10 آلاف كرتون تمور سعودية للنازحين في تعز والحديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، نحو 10 آلاف كرتون تمور على النازحين في تعز والحديدة. وكشف المركز عن توزيع 3,000 كرتون في مديرية ناطع، و4,000 كرتون في مديرية قانية، استفادت من إجمالي التوزيع 7,000 أسرة، ولفت إلى توزيع 2,800 كرتون للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفادت منها 2,800 أسرة. وقدم المركز أمس، أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفيروس وقدم المركز أمس، أجهزة طبية لمركز العزل العلاجي لفيروس كورونا (كوفيد- 19) بمستشفى الحياة العام في مديرية القطن بمحافظة حضرموت.

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