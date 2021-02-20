شكرا لقرائتكم خبر منظمة إغاثية: 12 مليون سوري يواجهون الجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 10 أعوام من الحرب الأهلية في سوريا، صارت البلاد تعاني من أسوأ أزمة جوع حتى الآن، بحسب تقديرات منظمة «إغاثة جوعى العالم» الألمانية.

وقال منسق منظمة الإغاثة في سوريا، كونستانتين فيتشل، «إن هناك رقما قياسيا منذرا، يزيد على 12 مليون فرد ليس لديهم ما يكفي من الطعام، بنسبة نحو 60% من إجمالي السكان»، مضيفا أن الوضع الإنساني تدهور بوجه عام على نحو كبير خلال العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن أكثر المتضررين هم النازحون، وقال فيتشل عقب زيارة قام بها إلى مدينة أعزاز شمال سوريا، «الوضع في المخيمات مروع»، موضحا أن درجات الحرارة الشتوية والأمطار الغزيرة تزيد من معاناة الناس، كما أشار إلى وجود نقص في كل شيء بمخيمات اللاجئين