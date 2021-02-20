منظمة إغاثية: 12 مليون سوري يواجهون الجوع

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وقال منسق منظمة الإغاثة في سوريا، كونستانتين فيتشل، «إن هناك رقما قياسيا منذرا، يزيد على 12 مليون فرد ليس لديهم ما يكفي من الطعام، بنسبة نحو 60% من إجمالي السكان»، مضيفا أن الوضع الإنساني تدهور بوجه عام على نحو كبير خلال العام الماضي.وبحسب البيانات، فإن أكثر المتضررين هم النازحون، وقال فيتشل عقب زيارة قام بها إلى مدينة أعزاز شمال سوريا، «الوضع في المخيمات مروع»، موضحا أن درجات الحرارة الشتوية والأمطار الغزيرة تزيد من معاناة الناس، كما أشار إلى وجود نقص في كل شيء بمخيمات اللاجئين
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