مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

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ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور.ويتم بعد السنوات الخمس إعادة النظر في استمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب من عدمه.
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