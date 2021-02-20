مستشار مرسي و20 آخرين على قوائم الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت (الدائرة 5 إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة المصرية أمس، إدراج عبدالله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول الراحل، محمد مرسي، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها: حيازة أسلحة نارية ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين وتعطيل أحكام الدستور.

ويتم بعد السنوات الخمس إعادة النظر في استمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب من عدمه.