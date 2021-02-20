قاض جديد لملف انفجار مرفأ بيروت

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، وافق على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في القضية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس القضاء الأعلى في لبنان، على تعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية انفجار مرفأ بيروت، خلفا لفادي صوان.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، وافق على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم، بتعيين رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي طارق البيطار محققا عدليا في القضية.

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