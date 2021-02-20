مدرعة سعودية تتصدر معرض الدفاع الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات تركي الدخيل، أن المدرعة (الدهناء) سعودية الصنع بنسبة 100% ستظهر في جناح المملكة المشارك في معرض الدفاع الدولي (أيدكس 2021) الذي ينطلق اليوم في أبوظبي بمشاركة 80 دولة.

ونشر الدخيل على صفحته بتويتر أمس، صورة له أمام مدرعة الدهناء التي تمتاز بمواصفات القوة والسرعة المستوحاة من صحراء الدهناء التي تتوسط المملكة، وتظهر ضمن جناح السعودية في المعرض الذي تقام فعالياته بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ووصلت إلى أبوظبي أمس الدفعة الثانية من القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري (نافدكس) والذي يعقد بالتزامن مع معرض الدفاع الدولي (أيدكس 2021) ويبدأ فعالياته اليوم.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، رست أمس 12 قطعة عسكرية بحرية عملاقة ضمن الوحدات المشاركة في معرض الدفاع البحري (نافدكس 2021) في منطقة العروض الخاصة بميناء زايد والرصيف البحري المقابل لمنصة (أدنيك) ليصل إجمالي القطع العسكرية البحرية العملاقة المشاركة في (معرض نافدكس2021) إلى 17 قطعة بحرية من 11 دولة حول العالم.

وقال العميد الركن، بحري فهد ناصر سيف الذهلي، المتحدث الرسمي لمعرض(نافدكس 2021) «إن الوحدات البحرية المشاركة في الدورة الحالية للمعرض من السعودية الإمارات والبحرين وأمريكا وباكستان وبريطانيا وبنجلاديش وإيطاليا وجنوب أفريقيا والهند واليونان»، ما يعكس أهمية معرض نافدكس على الصناعات الدفاعية البحرية والأمنية كأحد أهم الأحداث المؤثرة في هذا القطاع الحيوي.

وتشارك الإمارات في معرض نافدكس 2021 بالعديد من الشركات المتخصصة في تكنولوجيا الأمن البحري بالإضافة إلى الزوارق متعددة المهام كما سيتم تدشين قطع عسكرية بحرية جديدة.

وتتنوع القطع العسكرية البحرية المشاركة في الدورة السادسة من معرض الدفاع البحري (نافدكس) ما بين كاسحات ألغام وزوارق صواريخ وزوارق دورية وسفن إمداد وإنزال وزوارق بحث وإنقاذ ومدمرات وفرقاطات.

ومن المقرر أن تقدم القطع العسكرية البحرية الـ17 عروضا حية يوميا بالإضافة إلى منصات عرض الشركات المشاركة في المعرض التي تستعرض آخر ابتكاراتها التكنولوجية في مجال أمن السواحل و الأمن البحري وفي عمليات البحث والإنفاذ والتحكم عن بعد

مدرعة الدهناء:

• إنتاج المؤسسة العامة للصناعات العسكرية

• باكورة توطين تصنيع العربات العسكرية المدرعة

• لديها قدرة فائقة على العمل في مناخ جاف وحار لشهور طويلة

• واحدة من العربات ذات الدفع الرباعي متعددة المهام

• متوائمة مع شروط ومواصفات الاستخدام العسكري كافة

• صنعت وفقا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية