وسيلة إيرانية جديدة للتجسس على المعارضين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة هولندية تجسس إيران على المعارضين السياسيين لنظام المرشد علي خامنئي في عدد من الدول الأوروبية.

وحددت شركة للأمن السيبراني بالتعاون مع برنامج إذاعي هولندي «خادما الكترونيا» في مركز بيانات بالقرب من مدينة هارلم يستخدمه النظام الإيراني للتجسس.

ونقل موقع «إيران انترناشيونال» أن برنامجا إذاعيا على شبكة «إن أو إس» الهولندية تمكن معدوه من تتبع الخادم الالكتروني، بعد تلقيهم سلسلة معلومات من إيراني مقيم في هولندا، إضافة إلى ملف تسلمه أحد المعارضين السياسيين للنظام على تطبيق «تيلجرام للمراسلة»، وأكد مقدم البرنامج، أن المعارض الإيراني لحسن حظه لم يفتح الملف الذي وصله، الذي كان يمكن أن يصيب جهازه.

وأكدت شركة الأمن السيبراني، بعد أن طلب منها معدو البرنامج التحقيق في الخادم، أن النظام الإيراني يحاول اختراق أجهزة الكمبيوتر وهواتف المعارضين في دول مثل هولندا وألمانيا والسويد والهند.

ويهدف النظام الإيراني إلى التحكم في أجهزة الكمبيوتر المستهدفة وسرقة بياناتها.

وتتبعت شركة «بیتدیفیندر» للأمن السيبراني موقع «الخادم الالكتروني» بالقرب من هارلم بناء على حركة المرور على الإنترنت.

يذكر أن تقريرا سابقا لوزارة الخارجية الأمريكية، صدر في سبتمبر 2019، عد إيران جهة تهديد رئيسة في الفضاء السيبراني، حيث تستخدم التجسس والأنشطة السيبرانية الأخرى، للتأثير على الأحداث العالمية وتهديد أمن الدول الأخرى.

وتشير التقارير إلى أن النظام الإيراني أجرى عمليات الكترونية استهدفت الحكومات والكيانات التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في الولايات المتحدة، وعددا من الدول خلال الفترة الماضية.