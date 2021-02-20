شكرا لقرائتكم خبر العثور على يورانيوم مخصب في موقعين بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها حصلت على آثار يورانيوم في موقعين بإيران، مؤكدة أن السلطات في طهران ماطلت في السماح بتفتيشهما، وفشلت في تقديم تفسير لوجود اليورانيوم في الموقعين.

وسترفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا ضد إيران بعد العثور على اليورانيوم في هذين الموقعين، وتوقع دبلوماسيون أجانب أن يعقد التقرير المرتقب حول إيران الحوار معها.

وتعتزم إيران اعتبارا من بعد غد، الحد من وصول مفتشي الوكالة الدولية إلى منشآت غير نووية، بما في ذلك مواقع عسكرية يشتبه بأنها تشهد نشاطا نوويا.

وأعلنت الوكالة، ومقرها فيينا، أن مديرها العام رافاييل غروسي وصل أمس إلى طهرن لإيجاد حل مقبول من الطرفين، ودعت أوروبا والولايات المتحدة طهران إلى تقييم عواقب مثل هذا الإجراء الخطير خصوصا في هذه اللحظة التي تسنح فيها فرصة العودة إلى الدبلوماسية.

وكان البيان الأمريكي الأوروبي عبر عن القلق المشترك إزاء القرار الإيراني الأخير لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة عشرين في المئة واليورانيوم المعدني، وهو ما يشكل مرحلة أساسية في تطوير سلاح نووي.