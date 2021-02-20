شكرا لقرائتكم خبر حليف ترمب تورط في مهمة سرية بليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن مؤيدا بارزا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب ومؤسس شركة بلاك ووتر العسكرية الأمريكية، هو أحد العقول المدبرة وراء مهمة سرية انتهكت حظر الأسلحة إلى ليبيا.

ووفقا للجنة من الخبراء في الأمم المتحدة، اقترح إريك برنس القيام بعملية عسكرية لمساعدة أحد الفرقاء في ليبيا.

وفي إطار ما يسمى بـ (عملية أوبوس)، عرض برنس دعم أحد المحاربين بطائرات مسلحة ورحلات استطلاعية وقوارب، فضلا عن برنامج لخطف وقتل كبار الأعداء.

وزعم التقرير أن برنس نقل طائرات حربية إلى ليبيا، وبالتالي انتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد التي تعيش في حرب أهلية طويلة الأمد.

يذكر أن برنس، وهو جندي سابق في البحرية الأمريكية وشقيق وزيرة التعليم الأمريكية السابقة بيتسي ديفوس، كان على اتصال وثيق مع ترمب ومساعديه في السنوات الأخيرة.