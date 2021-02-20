7 قتلى من داعش والحشد الشعبي بالعراق

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وقالت خلية الإعلام في بيان، «إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطارمية بقضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية».وأشارت إلى أن القوة تمكنت من قتل 5 إرهابيين، فيما أسفرت العملية عن مقتل 2 من الحشد العشائري وإصابة جندي، لافتة إلى أن عملية البحث والتفتيش في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة لا تزال مستمرة.
وأفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 5 انتحاريين، بينهم الإداري العام في تنظيم داعش الإرهابي في الطارمية.
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