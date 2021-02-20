إيفانكا ترفض الترشح لمجلس الشيوخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف المتحدث باسم السيناتور ماركو روبيو أن إيفانكا ترمب ابنة الرئيس الأمريكي السابق، لن تترشح لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا عام 2022.

ووفقا لصحيفة (نيويورك تايمز)، فإن ابنة الرئيس الأمريكي السابق لن تخوض معركة انتخابية ضد السيناتور ماركو روبيو الذي يشغل مقعد الولاية حاليا.. وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وتتزايد التكهنات منذ الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق ترمب، بأن ابنته الكبرى إيفانكا، قد تحاول الترشح لمنصب على مستوى فلوريدا، حيث انتقلت هي وعائلتها للاستقرار في الولاية بشكل دائم.

وقال نيك إياكوفيلا، المتحدث باسم السيناتور روبيو «تحدث ماركو مع إيفانكا قبل أسابيع قليلة، حيث عرضت دعمها لإعادة انتخاب ماركو. كان بينهما حديث رائع»، وأكد شخص مقرب من ابنة الرئيس السابق لم يكشف عن هويته، أنها لم تفكر بجدية في الترشح لمجلس الشيوخ.

وفي بيانين منفصلين، أشاد الجمهوريان ببعضهما البعض، إذ وصفت إيفانكا، روبيو، بأنه «صديق شخصي جيد وأنا أعلم أنه سيواصل تحقيق تقدم هادف في القضايا التي نهتم بها بشدة»، في المقابل، شكرها روبيو على صداقتها والعمل الذي قاما به معا أثناء عملها في البيت الأبيض.

وذكر موقع (بايدج) في ديسمبر الماضي، أن إيفانكا ترمب وزوجها غاريد كوشنر مستشار الرئيس السابق، اشتريا أرضا تبلغ قيمتها 30 مليون دولار لبناء منزل في إنديان كريك فيلدج، وهي جزيرة في شمال ميامي بيتش معروفة بأنها أحد الأماكن الأغلى في البلاد.