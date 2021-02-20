شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعلن رسمياً حالة «كوارث كبرى» في تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قالت الوكالة الأمريكية الاتحادية لإدارة الطوارئ، السبت، إن الرئيس جو بايدن أعلن حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس التي عانت انقطاعاً واسع النطاق للتيار الكهربائي، ونقص المياه خلال عاصفة جليدية.

ويتيح هذا الإجراء تمويلاً اتحادياً للأفراد في مختلف أنحاء الولاية، بما في ذلك مساعدات للإسكان بشكل مؤقت وإصلاح المنازل، وقروضاً مخفضة الفائدة.

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي: إنه سيوافق على إعلان ولاية تكساس منطقة كوارث، ما يمهد الطريق لتقديم قدر أكبر من المساعدات في عاصفة شتوية عاتية، مع تفكيره في القيام بزيارة؛ لمعرفة المساعدات الاتحادية التي تحتاج إليها الولاية.

وواجه ملايين السكان في تكساس، أكبر منتج للنفط والغاز في الولايات المتحدة، انقطاع الكهرباء، كما عانى ما يقرب من نصف سكان تكساس الجمعة انقطاع المياه، ونُسبت نحو عشرين حالة وفاة للعاصفة وموجة البرد.