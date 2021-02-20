شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحدد سقف جمهور الحفلات في مهرجانات الصيف القادم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

اعتبر منظّمو مهرجان «هيلفيست» الفرنسي أن إلغاء المهرجان المخصص للموسيقى الصاخبة «يبدو حتمياً»، إذ «من غير الممكن بقاء خمسة آلاف متفرج جالسين في حفلة لموسيقى الميتال»، وهو السقف الذي وضعته السلطات الفرنسية للسماح بإقامة حفلات المهرجانات الصيفية.

وكان هذا المهرجان المقرر إقامته في حزيران/يونيو في كليسون (غربي فرنسا) قد استقطب 180 ألف شخص عام 2019، وألغي عام 2020، وحددت وزارة الثقافة الفرنسية الخميس الإطار العام لإقامة مهرجانات هذا الصيف، واشترطت أن يكون الحدّ الأقصى للحضور خمسة آلاف شخص، على أن يكونوا جالسين ومتباعدين.

وقال رئيس مهرجان هيلفيست بن باربو في تصريح صحفي: «سيتم اتخاذ قرار في الأيام المقبلة، يجب أن أدرس الأمر مع فريقي ومع نظرائي الدوليين، لكن بقاء خمسة آلاف من محبي موسيقى الميتال جالسين ومتباعدين أمر غير ممكن».

في المقابل، رحّب رئيس مهرجان فرانكوفولي الذي يقام في منتصف تموز/يوليو المقبل في لاروشيل (حضره 150 ألف شخص عام 2019) بقرار وزيرة الثقافة روزلين باشلو، معتبراً أنه «خبر ممتاز».

وقال في تصريح صحفي: «في نيسان/إبريل من العام الفائت كنا من دون قرار، وها نحن اليوم في شباط/فبراير وقد تبلغنا بإمكان إقامة مهرجانات، وهذا أمر رائع فعلاً».

وأضاف رئيس مهرجان هيلفيست: «إذا كان بعض الزملاء في المهرجانات سعداء بالإطار الذي أعلنته وزيرة الثقافة الخميس، فأنا من أولئك الذين لم يفرحوا».

وتابع قائلاً: «لقد لاحظنا أن الوباء كان أقل تفشياً في الصيف، وهذه السنة لدينا اللقاحات، ومع ذلك تفرض القيود نفسها التي فرضت العام المنصرم».