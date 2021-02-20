واشنطن تسلم برلين حارساً سابقاً لأحد المعسكرات النازية «المروعة»

برلين - أ ف ب

أعلن القضاء الألماني السبت أن الولايات المتحدة سلمت ألمانيا حارساً سابقاً في معسكر اعتقال نازي يبلغ من العمر 95 عاماً لاتهامه «بالتواطؤ في القتل».

ووصل الألماني فريدريش كارل بيرجر الذي غادر ولاية تينيسي الأمريكية على متن طائرة طبية مطار فرانكفورت، حيث يتعين الآن استجوابه من قبل المحققين، وخاصة لمعرفة ما إذا كان يريد «التحدث حول هذه الحقائق»، وفق ما ذكر متحدث باسم مكتب المدعي العام في كيلي.

ويتمتع بيرجر بصحة جيدة رغم تقدمه بالعمر، ما يجعله قادراً على الخضوع للتحقيق.

وذكرت مجلة «دير شبيجل» أن بيرجر أقر خلال جلسات التحقيق في الولايات المتحدة أنه كان لبعض الوقت في عام 1945 حارساً في معسكر «نوينجامي» بالقرب من هامبورج (شمال).

إلا أنه قال إنه لم يكن على علم بتعرض السجناء لمعاملة سيئة أو بحدوث وفيات بين المعتقلين، مؤكداً أنه كان ينفذ الأوامر فقط.

ومع ذلك، من غير المؤكد إن كان سيخضع لمحاكمة في ألمانيا أم لا، إذ أسقطت نيابة كيلي ملاحقاتها بحقه في كانون الأول/ديسمبر 2020 بسبب عدم كفاية الأدلة.

ومن المحتمل استئناف الملاحقة بحقه كونه أصبح الآن مستعداً للإدلاء بشهادته.

وانتقل بيرجر للإقامة إلى تينيسي في 1959، وعاش هناك لسنوات عديدة من دون أن يعرف أحد شيئاً عن ماضيه. بدأ المحققون في البحث عنه بعد العثور على وثائق تعود إلى الحقبة النازية في سفينة غارقة في بحر البلطيق.

ويشتبه القضاء الأمريكي بتورطه في قتل سجناء عندما كان حارساً في مجمع معسكرات الاعتقال في «نوينجامي»، وفي أحد معسكراته الخارجية بالقرب من «ميبين»، لا سيما خلال عملية إخلاء في آذار/مارس 1945.

وكانت المحكمة الأمريكية المتخصصة في قضايا الهجرة قد قررت في آذار/مارس ترحيله إلى ألمانيا «لأنه خدم طواعية كحارس مسلح في معسكر اعتقال شهد عمليات اضطهاد».

واعتبرت القاضية الأمريكية ريبيكا هولت في آذار/مارس، أن هذه المعسكرات لم تكن أماكن إبادة، إلا أن المعتقلين عاشوا فيها في ظروف «مروعة» وأجبروا على العمل «حتى ماتوا من التعب».

ووضعت الحكومة الأمريكية في عام 1979 برنامجاً مخصصاً للبحث عن النازيين السابقين المقيمين في الولايات المتحدة وطردهم، وفي هذا السياق تم منذ ذلك الحين طرد 68 شخصاً.

وتأسس معسكر الاعتقال «نوينجامي» في عام 1938 كملحق لمعسكر اعتقال «زاكسنهاوزن» إلى الشرق في براندنبورج، ثم أصبح معسكر اعتقال مستقلاً في 1940.