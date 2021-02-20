شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى الخرف أكثر عرضة للوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجدت دراسة أجراها باحثو جامعة كيس ويسترن ريزيرف أن المرضى الذين يعانون الخرف معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بـفيروس «كوفيد 19» إضافة إلى ذلك كان لدى المرضى المصابين بالخرف الذين أصيبوا نتائج أسوأ بكثير في ما يتعلق بدخول المستشفى والوفيات مقارنة بمن أصيبوا من غير مرضى الخرف.

من خلال مراجعة السجلات الصحية الإلكترونية لـ 61.9 مـــــليون بالغ في الولايات المتحدة وجد الباحثون أن خطر الإصابة بـفيروس «كوفيد 19» كان أعلى بمرتين بالنسبة لمرضى الخرف من أولئك الذين لا يعانونه.

تؤكد النتائج مدى أهمية حماية المصابين بالخرف من التقاط فيروس كورونا، لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالإعياء الشديد، و ربما يشكل هؤلاء المرضى فئة أخرى ضعيفة؛ ويقول الباحثون إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم الآلية التي يحدث بها ذلك ، وافترضوا أن خطر الإصابة سيكون أكبر بالنسبة لمرضى الخرف لأسباب عديدة منها: تلف حاجز الدم الدماغي الذي يمكن أن يسمح لبعض الفيروسات والبكتيريا بالوصول إلى الدماغ بسهولة أكبر.