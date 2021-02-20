إينتراخت فرانكفورت يفوز على بايرن في قمة الدوري الألماني

مني بايرن ميونيخ بطل السداسية هذا الموسم بخسارته الثالثة هذا الموسم وكانت أمام مضيفه إينتراخت فرانكفورت 1-2 السبت في لقاء قمة ضمن المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وعزز «فرانكفورت» الوحيد الذي لم يخسر منذ مطلع العام الحالي، رصيده في المركز الرابع مع 42 نقطة متخلفاً بفارق الأهداف عن فولفسبورغ الثالث مفاجأة الموسم الحالي.

أما بايرن فتجمد رصيده عند 49 نقطة مقابل 44 لوصيفه لايبزيغ الذي يستطيع تقليص الفارق إلى نقطتين فقط في حال فوزه خارج ملعبه على هرتا برلين الأحد في ختام المرحلة.

ولم يخسر إينتراخت فرانكفورت منذ سقوطه أمام مضيفه وشريكه في المركز الثالث فولفسبورغ 1-2 في 11 ديسمبر الماضي في سلسلة من 11 مباريات حصد فيها 29 نقطة من أصل 33 ممكنة بفوزه في 9 وتعادله في اثنتين، كما ثأر «فرانكفورت» لخسارته الثقيلة ذهاباً بخماسية نظيفة على ملعب إليانز إرينا،

وكانت آخر خسارة لبايرن سقوطه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 في 8 يناير الماضي في عقر دار الأخير وذلك على الرغم من تقدمه عليه بهدفين نظيفين.

يذكر أن الفريق الفريق البافاري مدعو لمواجهة لاتسيو الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وسبق لبايرن أن تخلف ثلاث مرات بهدفين نظيفين هذا الموسم أمام هوفنهايم وخسر1-4، وأمام ماينتس ثم قلب الأمور في صالحه 5-2، وأمام أرمينيا بيليفيلد ثم تعادل معه 3-3 الإثنين الماضي.

وسيطر فرانكفورت على مجريات الشوط الأول وسجل هدفيه عبر الياباني دايشي كامادا (12) ثم عبر الدولي الألماني السابق واللبناني الأصل أمين يونس بكرة لولبية رائعة سكنت شباك الحارس مانويل نوير (31)، وأنقذ نوير مرماه من هدف أكيد في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وهاجم الفريق البافاري بضراوة في الشوط الثاني ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع من الجناح لوروا ساني تلاعب يه بمدافعين اثنين قبل أن يمرر كرة متقنة داخل المنطقة تابعها الدولي البولندي بيمناه داخل الشباك (53) معززاً صدارته في ترتيب الهدافين مع 26 هدفاً.

وظن الجميع أن بايرن كعادته سينقذ الموقف، لكن «فرانكفورت» عرف كيف يسد المنافذ المؤدية إلى الحارس كيفن تراب حتى نهاية المباراة.