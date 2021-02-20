شكرا لقرائتكم خبر عن المرضعات المصابات بـ “كوفيد ـ 19” ينتجن أجساماً مضادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد فريق متعدد التخصصات من الباحثين بقيادة جامعة أيداهو، بأن النساء المرضعات المصابات بـكوفيد-19 لا ينتقل مع حليبهن فيروس كورونا، ولكن تنتقل الأجسام المضادة ذات المقدرة على تحييد الفيروس.

قام الفريق بتحليل 37 عينة حليب قدمتها 18 امرأة ،تم تشخيص إصابتها بكوفيد-19، لم يتم العثور في أي من عينات الحليب على الفيروس، لكن ما يقرب من ثلثي العينات تحتوي على جسمين مضادين خاصين بالفيروس.

أفاد الباحثون من خلال الدراسة التي نشرتها المجلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، بأن البيانات مجتمعة لا تدعم انتقال فيروس كورونا من الأم إلى الطفل عن طريق الحليب.

تدعم هذه النتائج التوصيات بمواصلة الرضاعة الطبيعية حتى أثناء إصابة الأم بكوفيد-19 الخفيف إلى المتوسط؛ ويقول الباحثون إنهم بصدد إجراء دراسة أخرى أكبر، ولكنهم واثقون من أنها سوف تدعم نتائج الدراسة الحالية.