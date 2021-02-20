شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يعود لسكة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد لاتسيو سكة الانتصارات بسرعة، ولحق بجاره روما إلى المركز الثالث مؤقتاً؛ بفوزه الصعب على ضيفه سمبدوريا 1-صفر السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

ويدين لاتسيو بفوزه إلى لاعب وسطه الإسباني لويس البرتو الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 24 بتسديدة برجله اليمنى من داخل المنطقة، إثر تلقيه كرة من الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.

وعاد القطب الثاني للعاصمة روما إلى سكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية عند ستة متتالية؛ إثر خسارته أمام مضيفه إنتر ميلان 1-3، فحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 43 نقطة بفارق الأهداف خلف جاره روما الذي يحل ضيفاً على بينيفينتو الأحد.

في المقابل، مُنيّ سمبدوريا بخسارته الـ11 هذا الموسم والأولى بعد تعادل وخسارة فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب الأحد أيضاً بارما مع اودينيزي، وميلان مع انتر ميلان، واتالانتا مع نابولي، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء يوفنتوس مع كروتوني.